Iran: p.Chigi, 'Abedini detenuto in rispetto leggi italiane e convenzioni internazionali'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda Mohammad Abedini, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, il Governo ribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali". Si legge in una nota di palazzo Chigi.