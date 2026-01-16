Home > Flash news > Iran: Pld, 'domani alla manifestazione a Roma in sostegno della resisten...

Iran: Pld, 'domani alla manifestazione a Roma in sostegno della resistenza iraniana'

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "Ovviamente noi non possiamo mancare, essendo stato il Pld il primo partito ad appoggiare la resistenza iraniana". Con queste parole il Partito Liberaldemocratico ha confermato l'adesione di una propria delegazione alla manifestazione dal titolo 'Per un Iran libero, laico e democratico' convocata dal Partito Radicale che si terrà domani, sabato 17 gennaio 2026, in piazzale Ostiense a partire dalle 10, a Roma.