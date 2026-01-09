Washington, 9 gen. (Adnkronos) – Ali Khamenei potrebbe voler lasciare l'Iran. Lo ha detto in un'intervista a Fox News Donald Trump. La guida suprema dell'Iran, secondo il presidente degli Stati Uniti, "sta cercando un posto dove andare. La situazione sta peggiorando molto".
Iran: Trump, 'situazione sempre peggiore, Khamenei cerca posto dove andare'
