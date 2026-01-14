Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene**

Roma, 15 gen (Adnkronos) - La commissione Esteri del Senato ha votato una mozione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo iraniano. Unici astenuti i rappresentanti del M5s. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump ...

Roma, 15 gen (Adnkronos) – La commissione Esteri del Senato ha votato una mozione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo iraniano. Unici astenuti i rappresentanti del M5s. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump nel testo", hanno spiegato.