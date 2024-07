Un elicottero si è schiantato contro un edificio in Irlanda. Le operazioni di soccorso sono in corso e ci sono diverse vittime.

Irlanda, elicottero si schianta contro un edificio: ci sono morti

Un elicottero è andato a schiantarsi contro un edificio nel villaggio di Killucan, in Irlanda, provocando “un certo numero di vittime“, come riportato dal capo dei vigili del fuoco locali. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, come riferito dal Guardian, che ha citato la polizia irlandese. Secondo gli agenti l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.30 nei pressi del villaggio della contea di Westmeath.

Il capo dei vigili del fuoco, Pat Hunt, ha dichiarato che si è trattato di un incidente in cui un elicottero si è schiantato contro un edificio nel quartiere di Joristown Upper a Killucan, nella contea di Westmeath. “Tutte le principali agenzie di intervento si stanno mobilitando, la polizia, il servizio ambulanze e noi stessi. Ci sono diverse vittime coinvolte, ma non possiamo in questa fase confermarne il numero” ha aggiunto Hunt. L’Irish Air Accident Investigation Unit ha dichiarato di aver inviato una squadra di ispettori sul luogo dell’incidente.