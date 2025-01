Il via alle iscrizioni scolastiche

Oggi ha avuto inizio il periodo di iscrizione per tutti gli ordini di scuola, un momento atteso da molti genitori e studenti. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20.00 del 10 febbraio per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Questo è un passaggio cruciale per le famiglie, che si preparano a scegliere il percorso educativo più adatto ai propri figli.

Problemi tecnici e accesso alla piattaforma

Tuttavia, l’avvio delle iscrizioni non è stato privo di difficoltà. Un numero elevato di genitori si è collegato contemporaneamente alla piattaforma Unica, causando forti rallentamenti. Attualmente, il tempo stimato per accedere al servizio supera l’ora, creando frustrazione tra gli utenti. È importante sottolineare che problemi simili si sono verificati anche negli anni passati, ma sono stati risolti nel corso della giornata. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire un accesso fluido e tempestivo a tutti gli utenti.

Come procedere per l’iscrizione

Per effettuare l’iscrizione, i genitori devono accedere alla piattaforma Unica, disponibile online. È fondamentale seguire le istruzioni fornite e assicurarsi di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria. Nonostante le difficoltà iniziali, è consigliabile non farsi prendere dal panico e tentare di accedere al servizio in momenti diversi della giornata, quando il traffico potrebbe essere minore. La scadenza del 10 febbraio è un termine importante da rispettare, ma ci sono ancora giorni utili per completare l’iscrizione.