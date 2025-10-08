Islam: Tubetti (FdI), 'rispetto per nostra cultura, no chiacchiere ma pdl concreta'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "In Italia abbiamo valori e regole che affondano nella nostra cultura e che chi viene da fuori deve rigorosamente osservare. L’integrazione, del resto, si fonda sul rispetto. Per questo accolgo con grande favore la pdl di Fratelli d’Italia presentata oggi ...

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "In Italia abbiamo valori e regole che affondano nella nostra cultura e che chi viene da fuori deve rigorosamente osservare. L’integrazione, del resto, si fonda sul rispetto. Per questo accolgo con grande favore la pdl di Fratelli d’Italia presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera che argina il fondamentalismo islamico, il separatismo e la sharia.

Non è tollerabile la presenza di comunità chiuse che si autodisciplinano andando contro le leggi dello Stato". Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.

"Dunque sì alla regolamentazione dei finanziamenti alle moschee, sì al contrasto dei matrimoni forzati e al divieto di indossare il velo integrale. La riconoscibilità in pubblico degli individui va salvaguardata. Fratelli d’Italia è per il rispetto delle regole e della cultura italiana, non produce chiacchiere ma fa una proposta di legge concreta", conclude.