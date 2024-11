Sono ormai tre mesi che la guerra tra Israele e Hezbollah prosegue, e forse in queste ore si è arrivati al suo culmine. L’esercito di Tel Aviv, infatti, ha colpito con diversi missili il centro della capitale del Libano, distruggendo completamente un edificio di otto piani: il bilancio di morti e feriti è disastroso.

Medio Oriente, attacco di Israele su Beirut: morti e feriti nell’edificio distrutto

“La capitale Beirut si è svegliata con un terrificante massacro, con gli aerei israeliani che hanno completamente distrutto un edificio residenziale di otto piani usando cinque missili in Maamoun Street, nel quartiere di Basta” – ha riferito l’Agenzia nazionale Ani. In totale, secondo quanto appreso, sarebbero stati cinque i missili che sono andati a segno contro l’edificio: “Il numero dei morti è elevatissimo, così come quello dei feriti“.

Attacco di Israele a Beirut: i soccorsi

Sin dalle prime luci dell’alba, i soccorritori libanesi si sono impegnati per fare il possibile sul sito disastrato dall’attacco missilistico israeliano. L’edificio di Basta non è stato il solo ad essere stato preso di mira nella notte, colpiti infatti anche altri palazzi in periferia sud di Beirut, ma rimane quello il luogo in cui sono stati riportati i maggiori danni.