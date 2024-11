L'Alabama ha eseguito la terza condanna a morte con l'uso del gas azoto. Carey Dale Grayson, condannato per omicidio, è stato giustiziato nel William C. Holman Correctional Facility

Giovedì 21 novembre l’Alabama ha compiuto la terza esecuzione per inalazione di azoto. La vittima era un uomo condannato a morte per l’uccisione di un’autostoppista nel 1994.

Usa, terza esecuzione con gas azoto in Alabama

Carey Dale Grayson, 50 anni, è stato giustiziato nel William C. Holman Correctional Facility nel sud dell’Alabama. Era uno dei quattro adolescenti condannati per aver ucciso Vickie DeBlieux, di 37 anni, mentre attraversava lo Stato in autostop per raggiungere la casa della madre in Louisiana. L’Alabama ha iniziato a usare il gas azoto all’inizio di quest’anno per alcune esecuzioni. Il metodo prevede il posizionamento di una maschera respiratoria sul viso per sostituire l’aria respirabile con azoto puro, causando la morte per mancanza di ossigeno.

L’omicidio

Il corpo mutilato di Vickie DeBlieux fu trovato in fondo a una scogliera vicino a Odenville il 26 febbraio 1994. La 37enne, madre di una bambina che all’epoca dei fatti aveva solo 12 anni, stava facendo l’autostop da Chattanooga, nel Tennessee, verso casa della madre a West Monroe, in Louisiana, quando i quattro adolescenti le offrirono un passaggio. I procuratori hanno detto che i ragazzi l’hanno portata in un’area boschiva e l’hanno aggredita e picchiata. Gli investigatori riferirono che i colpevoli furono iscritti nel registro degli indagati dopo che uno di loro aveva mostrato a un amico una delle dita mozzate della vittima e vantandosi dell’omicidio.

22 esecuzioni nel 2024

Carey Dale Grayson è stato dichiarato morto alle 18:33. “L’Alabama ha utilizzato con successo l’ipossia dell’azoto per l’esecuzione di Carey Grayson” si legge in una nota diramata dal procuratore generale dello Stato Steve Marshall. L’esecuzione è la 22esima realizzata negli Stati Uniti nel 2024.