Istat: Bonaccini, 'più tasse e aumento carrello spesa, ma per Meloni tutto bene'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "I dati Istat di oggi parlano chiaro: la pressione fiscale aumenta, l’inflazione cresce e il carrello della spesa per le famiglie italiane diventa sempre più caro". Così Stefano Bonaccini del Pd.

"Nel primo trimestre 2025, le tasse sono aumentate dello 0,5% rispetto all’anno scorso. I prezzi dei beni alimentari sono aumentati del +3,5% così come il carrello della spesa è salito del 3,1% (+0,4% rispetto a Maggio).

Un colpo ulteriore al potere d’acquisto delle famiglie italiane, già colpite da bollette e carburanti alle stelle. Oltre a questi dati allarmanti la produzione industriale non cresce da 26 mesi consecutivi (mai successo prima) e le previsioni ci dicono che nei prossimi tre anni l’Italia crescerà meno di parecchi Paesi europei. Per il Governo Meloni va tutto bene. Muoviamoci a costruire un’alternativa a questo governo che non ha prodotto alcunché di politica industriale e non è stato in grado di fare ripartire la crescita".