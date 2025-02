Istruzione: Meloni, 'vincere sfida competenze decisivo per Nazione protagonista'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Prende il via oggi la seconda edizione della Settimana nazionale delle discipline STEM, istituita con la legge 24 novembre 2023, n. 187. È un’iniziativa nella quale crediamo fortemente, perché riteniamo strategico per il futuro della Nazione far cr...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Prende il via oggi la seconda edizione della Settimana nazionale delle discipline STEM, istituita con la legge 24 novembre 2023, n. 187. È un’iniziativa nella quale crediamo fortemente, perché riteniamo strategico per il futuro della Nazione far crescere nelle giovani generazioni l’interesse nei confronti delle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, discipline sempre più al centro dei cambiamenti che i nostri sistemi economici, sociali e produttivi stanno attraversando". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della Settimana nazionale delle discipline Stem (4-11 febbraio 2025).

"Secondo la Banca Mondiale, l’80% della ricchezza delle Nazioni più avanzate è rappresentata dal sapere. In questo scenario, le materie STEM stanno assumendo un ruolo sempre più determinante e offrono grandi opportunità e prospettive. Purtroppo, in Italia gli indicatori descrivono un disallineamento tra domanda e offerta. Per l'Istat solo un quarto dei laureati italiani tra i 25 e i 34 anni ha studiato materie STEM, e le imprese italiane dichiarano di avere difficoltà a trovare profili professionali con preparazione in queste discipline", prosegue la premier.

"Il Governo è determinato ad invertire questa tendenza, e ha già compiuto i primi passi in questa direzione", sottolinea ancora.

(Adnkronos) – "Mi riferisco, ad esempio, alla riforma dell’istruzione tecnico-professionale per creare un collegamento stabile e strutturale tra i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale, gli ITS e le filiere produttive; all’istituzione del Liceo del Made in Italy che abbraccia materie umanistiche e materie STEM; agli incentivi per favorire l’assunzione in azienda dei titolari di contratti di ricerca e ricercatori o alle risorse stanziate per l’orientamento e il piano lauree scientifiche. C’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo convinti che il cammino intrapreso sia quello giusto", spiega la presidente del Consiglio.

"Vincere la sfida delle competenze è decisivo per costruire una Nazione sempre più competitiva e protagonista delle grandi trasformazioni della nostra epoca. È un traguardo che possiamo raggiungere solo se siamo capaci di fare gioco di squadra, coinvolgendo in questa missione le famiglie, la scuola, le università, le imprese, gli ordini professionali, i luoghi di cultura e i mezzi di comunicazione. Credere nel futuro dell’Italia vuol dire anche lavorare per formare le professioni e i professionisti del domani, contribuendo così a risvegliare quel coraggio e quella capacità di osare che sono innati nel nostro popolo e che hanno consentito alla nostra Nazione di diventare quello che è", conclude Meloni.