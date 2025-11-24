Italia-A. Saudita: Tajani, 'insieme per un futuro ambizioso e condiviso'

Riad, 24 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dell’ultimo anno, il legame tra Italia e Arabia Saudita non solo si è rafforzato, è fiorito in un’alleanza dinamica, proiettata al futuro, ricca di energia, visione e prospettiva. Ciò che era iniziato come una solida amiciz...

Riad, 24 nov. (Adnkronos) – "Nel corso dell’ultimo anno, il legame tra Italia e Arabia Saudita non solo si è rafforzato, è fiorito in un’alleanza dinamica, proiettata al futuro, ricca di energia, visione e prospettiva. Ciò che era iniziato come una solida amicizia si è trasformato in un’alleanza che abbraccia politica, energia, infrastrutture, innovazione, cultura, difesa, oltre alla straordinaria trasformazione in atto nel Regno".

Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un editoriale su Arab News, aggiungendo che "oggi le nostre due Nazioni lavorano fianco a fianco con un’ambizione condivisa: contribuire a forgiare un futuro fondato su stabilità, prosperità, sviluppo sostenibile ed eccellenza tecnologica, rimanendo fedeli alle identità culturali che ci definiscono. Questa visione comune si estende naturalmente sul piano internazionale. Dal Mediterraneo al più ampio Medio Oriente, Italia e Arabia Saudita collaborano per sostenere un ordine regionale più sicuro e prospero, animati da fiducia, reciproco rispetto e da un profondo senso di responsabilità".

"La nostra collaborazione sulla crisi a Gaza ne è un esempio significativo – sottolinea Tajani – Italia e Arabia Saudita condividono la convinzione che solo un avanzamento credibile verso la soluzione dei due Stati possa garantire una pace duratura. L’Italia plaude e sostiene con convinzione l’Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati guidata dall’Arabia Saudita. Abbiamo al tempo stesso intensificato il nostro impegno umanitario attraverso l’iniziativa Food for Gaza e le operazioni di evacuazione di persone in condizioni sanitarie critiche. Siamo il Paese occidentale che ha accolto il maggior numero di palestinesi — 1.300, tra cui oltre 200 bambini bisognosi di cure mediche essenziali — esprimendo profonda gratitudine all’Arabia Saudita per la sua azione di guida decisiva nel mobilitare il sostegno regionale e internazionale alla ricostruzione di Gaza".

"Oltre alle sfide più immediate – prosegue il ministro – riconosciamo che crescita economica e stabilità regionale sono strettamente interconnesse. Garantire la sicurezza delle rotte marittime e dell’intero Medio Oriente è una priorità condivisa, un prerequisito per la prosperità dei nostri popoli. In questo contesto dinamico, la nostra cooperazione bilaterale assume un significato senza precedenti. La strategia Vision 2030 sta guidando il Regno verso una trasformazione di portata storica, e l’Italia considera l’Arabia Saudita un punto di riferimento strategico nel proprio Piano Export per i mercati extra-UE ad alta potenzialità. I dati parlano da soli: l’Arabia Saudita è oggi il secondo mercato di destinazione per l’export italiano nell’area Medio Oriente–Nord Africa. Negli ultimi cinque anni, l’interscambio è cresciuto del 67%, e dal 2022 le esportazioni italiane aumentano di quasi il 20% ogni anno".

"Le aziende italiane – continua Tajani – sono sempre più presenti nei principali progetti di Vision 2030, mettendo a disposizione un saper-fare di eccellenza in infrastrutture sostenibili, mobilità, progettazione urbana e tecnologie avanzate. La collaborazione nelle energie rinnovabili, nell’innovazione digitale, nella sicurezza alimentare, nello sport e nell’industria creativa continua ad ampliarsi, riflettendo una sinergia straordinaria tra le nostre economie. Con questo spirito di ambizione e ottimismo co-organizziamo il Forum imprenditoriale italo-saudita di Riad. Il 25 novembre mi recherò nel Regno con una delegazione di circa 500 imprese e istituzioni italiane. Il Forum — sulla scia della tavola rotonda di AlUla tenutasi durante la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo incontro con Sua Altezza Reale il Principe Ereditario e Primo Ministro Mohammed bin Salman — sarà dedicato a cinque settori chiave: infrastrutture e mobilità sostenibile; salute e scienze della vita; tecnologie avanzate e soluzioni digitali; uso delle tecnologie nell’agroalimentare e trattamento delle acque, oltre ai settori in forte crescita della cultura e dello sport".

"Il nostro obiettivo è quello di connettere le comunità imprenditoriali, stimolare nuovi partenariati e gettare le basi per iniziative imprenditoriali congiunte e investimenti di lungo periodo all’interno dei più grandi progetti sauditi. Energia e innovazione tecnologica rappresentano un altro pilastro fondamentale della nostra cooperazione. Le aziende italiane contribuiscono attivamente ai programmi sauditi sulle rinnovabili, l’idrogeno, le reti energetiche intelligenti e i carburanti ecologici. È in quest’ottica che stiamo preparando anche la prima edizione dei Dialoghi italo-sauditi sull’Energia per il 2026 — un traguardo che rafforzerà ulteriormente la nostra collaborazione sulle energie del futuro. Difesa e sicurezza sono divenuti anch’essi elementi essenziali del nostro partenariato strategico, con aziende italiane e saudite impegnate in collaborazioni innovative che rafforzano entrambe le Nazioni".

"La cooperazione culturale — elemento cardine di Vision 2030 — offre infinite opportunità per creare insieme qualcosa di veramente straordinario. L’Italia è pronta a sostenere il Regno con la sua straordinaria esperienza nella tutela del patrimonio, nello sviluppo museale, nelle industrie creative e nell’innovazione culturale. In questo momento di trasformazione eccezionale, siamo consapevoli che il futuro debba essere costruito con profonda considerazione e rispetto per il passato e che l’identità culturale costituisca il fondamento del vero progresso. In questo frangente storico, sono convinto che la nostra alleanza abbia raggiunto un livello di maturità, fiducia e ambizione condivisa che ci consente di guardare al futuro con sicurezza e entusiasmo. Insieme, Italia e Arabia Saudita possono rappresentare un modello globale di cooperazione, innovazione e prosperità — per le nostre Nazioni, la nostra regione euro-mediterranea e il mondo intero. Con questa convinzione giungo a Riyadh, determinato a elevare la nostra amicizia eccezionale a nuove, ancora più alte vette".