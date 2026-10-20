Scomparse da una casa famiglia a Viterbo: l’appello per le due sorelle di 13 e 14 anni

Sorelle scomparse a Viterbo, Linda e Camilla si sono allontanate da una casa famiglia il 16 ottobre: la richiesta di aiuto di Penelope Italia per ritrovarle.

Sono ore di apprensione per Linda e Camilla Rondini, le due sorelle di 14 e 13 anni che si sono allontanate da una casa famiglia di Viterbo venerdì 16 ottobre. Da allora non si hanno più notizie delle minorenni. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche, mentre l’associazione Penelope Italia ha lanciato un appello rivolto ai cittadini per raccogliere segnalazioni utili al loro ritrovamento.

Sorelle scomparse a Viterbo, l’appello per ritrovare Linda e Camilla Rondini

Sono giorni di apprensione per Linda e Camilla Rondini, due sorelle minorenni di 14 e 13 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 16 ottobre 2026. Le ragazze si sono allontanate dalla struttura di accoglienza di Viterbo nella quale erano ospitate e da quel momento non è stato possibile rintracciarle.

Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le ricerche, mentre l’associazione Penelope Italia Odv, che sostiene le famiglie delle persone scomparse, ha diffuso un appello per ottenere la collaborazione della cittadinanza.

Le due adolescenti sono entrambe nate a Roma: Linda, la maggiore, è nata il 20 aprile 2012, mentre Camilla è nata il 13 giugno 2013.

Al momento non sono state chiarite le ragioni che le avrebbero spinte ad allontanarsi dalla struttura, né si conosce la possibile destinazione. L’obiettivo è raccogliere elementi utili a ricostruire i loro spostamenti e verificare che siano al sicuro. Per questo, ogni informazione potenzialmente rilevante può contribuire alle attività di ricerca.

Sorelle di 13 e 14 anni scomparse a Viterbo: ricerche in corso per Linda e Camilla

La richiesta di aiuto è rivolta soprattutto agli abitanti di Viterbo e dei comuni della provincia, ma anche a chi si sposta nelle zone limitrofe. L’invito è a prestare attenzione nei luoghi di passaggio, in particolare stazioni ferroviarie, fermate degli autobus e principali vie di collegamento. Gli appelli diffusi online puntano a estendere il più possibile la rete di segnalazioni, così da facilitare il lavoro delle autorità e raccogliere eventuali testimonianze utili.

Chiunque abbia visto Linda e Camilla o disponga di informazioni che possano aiutare a rintracciarle è invitato a contattare immediatamente il 112 oppure il numero 349 251 3872, indicato dall’associazione Penelope. In caso di possibile avvistamento, è importante riferire con precisione il luogo, l’orario e ogni dettaglio utile, compreso l’eventuale abbigliamento osservato. L’indicazione è di non intraprendere iniziative autonome, ma di affidare le informazioni alle forze dell’ordine. Nel frattempo, le ricerche proseguono e la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per ritrovare le due minorenni.