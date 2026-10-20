Ogni quanti anni si cambiano le gomme invernali? Guida e Durata, Segnali di Usura e Obblighi

Le gomme invernali non hanno una scadenza fissa in anni, ma vanno valutate in base a quattro criteri combinati: profondità del battistrada (minimo di legge 1,6 mm, sotto i 3 mm meglio già pensare al cambio), età della gomma (controllo annuale dopo i 5 anni, sostituzione consigliata dopo i 10 anni dalla produzione anche se sembrano ancora in buono stato), presenza di danni visibili e usura irregolare.

In media, con un utilizzo corretto, un treno di gomme invernali dura tra i 5 e i 10 anni oppure 20.000-40.000 km, a seconda dello stile di guida e della conservazione.

Chi si affaccia per la prima volta al tema del cambio gomme si sente spesso spaesato di fronte a numeri diversi: c’è chi parla di anni, chi di chilometri, chi di millimetri di battistrada. La buona notizia è che non serve ricordare tutte queste soglie a memoria: basta sapere quali controlli fare e quando farli. In questa guida vediamo tutto quello che serve per capire quando è davvero il momento di sostituire le gomme invernali, in sicurezza e senza sprecare denaro.

I 4 Criteri che Stabiliscono Quando Cambiare le Gomme Invernali

Più che una data fissa, per capire quando cambiare le gomme invernali conviene ragionare su quattro parametri concreti. Vediamoli uno per uno.

Battistrada: il limite di legge e la soglia di sicurezza reale

Il Codice della Strada fissa il limite minimo di profondità del battistrada a 1,6 mm: al di sotto di questa soglia non è legale circolare, indipendentemente dalla stagione. Per le gomme invernali, però, la soglia di sicurezza reale è più alta di quella di legge.

Un battistrada invernale efficace ha bisogno di canali profondi per smaltire acqua, fango e neve e per garantire aderenza su fondi freddi. Per questo motivo molti tecnici consigliano di iniziare a valutare la sostituzione già intorno ai 3-4 mm di profondità residua, quando le prestazioni su neve e ghiaccio iniziano a calare sensibilmente anche se la gomma è ancora “legale”.

Un controllo semplice e alla portata di tutti è la prova della moneta: inserendo una moneta da 1 euro nella scanalatura principale, se il bordo dorato resta completamente visibile il battistrada è ormai troppo basso per un uso invernale sicuro.

Età della gomma: cosa cambia dopo 5 e dopo 10 anni

Anche una gomma invernale poco utilizzata invecchia. La gomma naturale e sintetica di cui è composta la mescola tende infatti a indurirsi con il tempo, perdendo elasticità e capacità di aderenza, un processo che dipende dall’esposizione a luce, calore e ozono più che dai chilometri percorsi.

Per questo motivo, dopo 5 anni di utilizzo è buona norma far eseguire un controllo tecnico ogni anno, anche se il battistrada appare ancora in ordine. A 10 anni dalla data di produzione, la maggior parte dei produttori consiglia la sostituzione a prescindere dall’aspetto esteriore della gomma, perché l’irrigidimento della mescola può compromettere la tenuta di strada in modo non sempre visibile a occhio nudo.

Danni visibili: tagli, crepe e deformazioni

Il terzo criterio riguarda i danni fisici: tagli profondi, crepe sui fianchi, rigonfiamenti o deformazioni sono segnali che vanno presi sul serio. Questi difetti possono indebolire la struttura interna della gomma e portare, nei casi peggiori, a una foratura improvvisa o a uno scoppio durante la marcia.

Anche una piccola crepa superficiale sul fianco merita un controllo da parte di un gommista, perché può indicare un processo di invecchiamento della mescola già in fase avanzata.

Usura irregolare: da cosa dipende e come riconoscerla

Un consumo non uniforme del battistrada, per esempio più marcato su un lato o al centro, è quasi sempre il sintomo di un problema meccanico dell’auto: assetto sregolato, pressione di gonfiaggio sbagliata o componenti delle sospensioni da controllare.

In questi casi non basta sostituire le gomme: conviene far verificare anche la convergenza e l’assetto delle ruote, altrimenti anche il nuovo treno di pneumatici si consumerà in modo anomalo nel giro di poco tempo.

Come Leggere la Data di Produzione sul Fianco della Gomma (Codice DOT)

Ogni pneumatico riporta sul fianco un codice che inizia con la sigla DOT, seguito da una serie di lettere e numeri. Le ultime quattro cifre di questo codice indicano la data di produzione: le prime due cifre corrispondono alla settimana dell’anno, le ultime due all’anno stesso.

Per fare un esempio pratico, il codice 2621 indica che la gomma è stata prodotta nella ventiseiesima settimana dell’anno 2021. Conoscere questo dato è fondamentale soprattutto quando si valuta l’acquisto di pneumatici usati, perché permette di calcolare con precisione l’età reale della gomma, un’informazione spesso più utile del solo aspetto del battistrada.

Gomme Invernali: Quanti Chilometri Durano Davvero?

Oltre agli anni, molti automobilisti si chiedono ogni quanti km si cambiano le gomme invernali. Anche qui non esiste un numero fisso, perché la durata chilometrica dipende da diversi fattori che si sommano tra loro:

Stile di guida: accelerazioni e frenate brusche, curve prese a velocità sostenuta e partenze da fermo aggressive accelerano il consumo del battistrada.

accelerazioni e frenate brusche, curve prese a velocità sostenuta e partenze da fermo aggressive accelerano il consumo del battistrada. Peso dell’auto e del carico trasportato: veicoli più pesanti o costantemente carichi sollecitano di più la gomma.

veicoli più pesanti o costantemente carichi sollecitano di più la gomma. Tipo di percorso: un uso prevalentemente autostradale consuma la gomma in modo diverso rispetto a un uso urbano fatto di soste e ripartenze continue.

un uso prevalentemente autostradale consuma la gomma in modo diverso rispetto a un uso urbano fatto di soste e ripartenze continue. Pressione di gonfiaggio: gomme sottogonfiate o sovragonfiate si usurano più rapidamente e in modo irregolare.

gomme sottogonfiate o sovragonfiate si usurano più rapidamente e in modo irregolare. Conservazione fuori stagione: riporre le gomme in un luogo asciutto, al riparo da fonti di calore e da sbalzi di temperatura, ne rallenta sensibilmente l’invecchiamento della mescola.

Tenendo sotto controllo questi fattori, un treno di gomme invernali ben curato può avvicinarsi con più facilità alla soglia più alta della forbice indicata, cioè i 40.000 km, mentre un uso poco attento può ridurre questo valore anche della metà.

Obbligo di Legge: Quando Montarle e Quando Toglierle

In Italia l’obbligo di circolare con gomme invernali omologate, oppure con catene da neve a bordo, è disciplinato dall’articolo 6 del Codice della Strada e si applica nei tratti stradali segnalati da apposita ordinanza.

Periodo Obbligo Note 15 novembre – 15 aprile Obbligo gomme invernali o catene a bordo Periodo standard nazionale, valido nei tratti segnalati 15 ottobre – 15 novembre Periodo di deroga per il montaggio anticipato Si possono montare in anticipo senza sanzioni 15 aprile – 15 maggio Periodo di tolleranza per la rimozione Un mese di margine per tornare alle gomme estive

Le Regioni e le Province possono modificare queste date con ordinanze locali, soprattutto nelle zone montane dove il freddo arriva prima e dura più a lungo: conviene sempre verificare la segnaletica stradale sui tratti che si percorrono abitualmente. Chi circola senza gomme invernali né catene nei tratti soggetti a obbligo rischia una sanzione amministrativa, oltre a un aumento concreto del rischio in caso di neve o ghiaccio improvvisi.

Gomme invernali o 4 stagioni: quale dura di più?

Le gomme 4 stagioni rappresentano un compromesso sempre più diffuso tra chi non vuole affrontare il cambio stagionale due volte l’anno. Dal punto di vista della durata, tendono a resistere di più nel tempo complessivo, perché lavorano tutto l’anno e non restano ferme in garage per sei mesi, ma offrono prestazioni invernali inferiori rispetto a una gomma invernale dedicata nei climi più rigidi.

Le 4 stagioni possono essere una scelta sensata per chi percorre meno di 20.000-25.000 km l’anno e vive in zone con inverni miti, mentre chi affronta spesso tratti di montagna con neve frequente, o supera queste percorrenze annue, trova ancora nelle gomme invernali dedicate la soluzione più sicura ed efficace.

Conviene Comprare Gomme Invernali Usate? Vantaggi e Cosa Controllare

Capito quando è davvero il momento di cambiare, resta una domanda pratica: conviene comprare pneumatici invernali nuovi o si può risparmiare puntando su un treno di gomme invernali usate ma in ottime condizioni?

Per chi percorre chilometraggi nella media e non cerca prestazioni da guida sportiva, le gomme usate selezionate con criteri rigorosi rappresentano un’alternativa concreta per risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, a patto di verificare con attenzione alcuni punti prima dell’acquisto:

Data di produzione (codice DOT): privilegiare gomme non troppo datate, per avere ancora diversi anni di vita utile davanti.

privilegiare gomme non troppo datate, per avere ancora diversi anni di vita utile davanti. Profondità del battistrada residuo: meglio orientarsi su misure ben al di sopra del minimo di legge, per non doverle già sostituire dopo una sola stagione.

meglio orientarsi su misure ben al di sopra del minimo di legge, per non doverle già sostituire dopo una sola stagione. Uniformità del consumo su tutte e quattro le ruote: un’usura omogenea è indice di un uso corretto da parte del proprietario precedente.

un’usura omogenea è indice di un uso corretto da parte del proprietario precedente. Assenza di tagli, crepe o rigonfiamenti sui fianchi: un controllo visivo accurato, meglio se accompagnato da foto dettagliate del venditore.

un controllo visivo accurato, meglio se accompagnato da foto dettagliate del venditore. Corrispondenza di marca, misura e disegno del battistrada sullo stesso asse: un requisito richiesto anche dal Regolamento europeo in materia di pneumatici.

un requisito richiesto anche dal Regolamento europeo in materia di pneumatici. Affidabilità del venditore: recensioni verificate, descrizioni dettagliate e disponibilità a rispondere a domande specifiche sullo stato della gomma.

Rivolgersi a un rivenditore specializzato che seleziona, controlla e descrive con precisione lo stato di ogni pneumatico è il modo più sicuro per unire risparmio e affidabilità. Per chi vuole confrontare da subito una selezione di pneumatici controllati e pronti al montaggio, è possibile acquistare gomme invernali usate partendo da un catalogo organizzato per misura e condizione del battistrada.

Domande Frequenti sul Cambio delle Gomme Invernali

Ogni quanti km si cambiano le gomme invernali? Non esiste un chilometraggio fisso: come riferimento generale si va dai 20.000 ai 40.000 km, ma il dato va sempre incrociato con battistrada, età ed eventuali danni visibili.

Le gomme invernali si consumano anche se non vengono usate? Sì. Anche ferme in garage, le gomme invecchiano per effetto del tempo, della temperatura e dell’esposizione alla luce: per questo l’età dalla produzione conta quanto i chilometri percorsi.

Come si legge l’anno di produzione di una gomma? Basta individuare sul fianco il codice DOT: le ultime quattro cifre indicano settimana e anno di produzione, ad esempio 2621 significa ventiseiesima settimana del 2021.

È obbligatorio cambiare le gomme invernali ogni anno? L’obbligo normativo riguarda il periodo di utilizzo (generalmente dal 15 novembre al 15 aprile), non la sostituzione annuale del treno di gomme: una gomma invernale in buone condizioni può essere montata per più stagioni consecutive.

Le gomme invernali usate sono sicure quanto quelle nuove? Possono esserlo, a patto di controllare con attenzione battistrada residuo, data di produzione ed eventuali danni: un pneumatico usato selezionato correttamente offre prestazioni affidabili a un costo decisamente inferiore rispetto al nuovo.

Conviene di più comprare gomme invernali usate o nuove? Per chi percorre chilometraggi nella media e non ha esigenze di guida estreme, le gomme usate in buone condizioni permettono un risparmio significativo, mantenendo comunque margini di sicurezza adeguati se scelte da un rivenditore affidabile.