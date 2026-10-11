Il Gran Premio d’Indonesia, ospitato sul tracciato di Mandalika si è svolto domenica 11 ottobre 2026 con una dose extra di drama: la rivalità tra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez ha attraversato il weekend fino al Warm-up finale.

Dopo l’incidente avvenuto alla partenza della Sprint, in cui i due protagonisti si sono scontrati, i toni accesi non si sono placati nei momenti di quiete precedenti la corsa principale.

L’atmosfera tesa è stata palpabile anche durante le conferenze stampa, ma è sul tracciato che la questione ha trovato la sua risposta.

Tensione tra Bezzecchi e Fernandez si accende al Warm-up

Nel Warm-up di sabato, Bezzecchi ha registrato il tempo più veloce, 1:29.617 piazzandosi in testa alla classifica di partenza.

Raul Fernandez nonostante una frattura all’indice della mano destra riportata nella Sprint, è riuscito a piazzarsi secondo, a pochi centesimi dal leader. Il podio del Warm-up ha visto anche Marc Marquez al terzo posto, confermando la sua forma vincente dopo la vittoria della Sprint. Le parole volate tra i due italiani non hanno avuto impatto sul risultato della sessione, ma hanno lasciato intendere che la rivalità era ancora viva.

Risultato della gara: Bezzecchi sul podio, Fernandez in lotta

La gara lunga, iniziata alle 9:00, ha premiato la costanza di Bezzecchi che ha dominato le ultime fasi e ha tagliato il traguardo per primo, aggiudicandosi la vittoria sul circuito di Mandalika. Raul Fernandez ha mantenuto la sua posizione di seconda, dimostrando di aver superato l’incidente della Sprint e la piccola lesione alla mano. Marc Marquez dopo aver vinto la Sprint, ha concluso terzo, consolidando il suo salto in classifica a vantaggio di quattro punti su Martin. Il punto saldo è stato il risultato di una giornata di gare dove la tensione non ha degenerato in ulteriori scontri, ma ha comunque acceso i riflettori sul duello tra i due protagonisti italiani.

Programma completo del weekend a Mandalika

Chi volesse seguire ogni momento del weekend ha potuto sfruttare la copertura di Sky Sport (canale 208) e lo streaming su NOW. La scaletta era così articolata:

Sabato 10 ottobre – Warm-up MotoGP alle 4:35, Rider Fan Parade alle 5:00, Paddock Live alle 5:30, poi la Sprint vinta da Marquez.

Domenica 11 ottobre – Moto3 alle 6:00, Moto2 alle 7:15, seguite da Paddock Live alle 8:15, grid alle 8:30, e la gara MotoGP alle 9:00. Dopo la corsa, la zona rossa ai 10:00 e il programma Race Anatomy alle 11:00.

Le repliche della gara sono state previste a 12:45, 17:15, 20:00 e 22:00 sul canale Sky Sport MotoGP, con la possibilità di vedere il GP in modalità on-demand. Per chi preferiva la programmazione televisiva tradizionale, Tv8 ha trasmesso Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00 in differita.

Le altre categorie hanno avuto anch’esse le loro sfide decisive: Maximo Quiles in Moto3 era a pochi punti dal titolo, mentre nella Moto2 la lotta tra il leader Manu González e Izan Guevara era aperta, il primo vantava appena 10,5 punti di scarto. L’intero weekend è stato un concentrato di emozioni, con i campioni di punta che hanno lottato per punti preziosi e i giovani che hanno cercato di emergere.