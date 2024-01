Italia-Africa: capogruppo M5S, 'Unione africana smonta bluff Meloni su Piano Mattei'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Se il falso presidente della Commissione dell’Unione Africana aveva smascherato la Meloni sull'Ucraina, quello vero ha smontato il bluff della Meloni sul Piano Mattei. Esprimendo il suo disappunto per il fatto che l'Ua non sia stata consultata sul pi...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Se il falso presidente della Commissione dell’Unione Africana aveva smascherato la Meloni sull'Ucraina, quello vero ha smontato il bluff della Meloni sul Piano Mattei. Esprimendo il suo disappunto per il fatto che l'Ua non sia stata consultata sul piano e dicendo che non bastano le parole e promesse ma servono i fatti, il presidente Moussa Faki ha smentito il preteso approccio paritario e concertato del piano propagandato dalla Meloni, confermando quello che noi denunciano da mesi, cioè che si tratta di una scatola vuota piena solo di retorica e annunci. Una falsa retorica che nasconde il vero obiettivo del governo: mettere le mani su gas e petrolio africani, finanziando questa operazione – il colmo dei colmi – con i soldi del fondo per il clima". Lo dichiarano i capogruppo del Movimento 5 Stelle di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri.