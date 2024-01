Italia-Africa: Magi, 'piano Mattei grande bluff, nessuna risorsa aggiuntiva'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un grande bluff. Il governo italiano sta facendo il gioco delle tre carte con risorse aggiuntive che non ci sono e che sono prese da altri fondi già a disposizione. Questo summit rischia di essere una passerella ai danni dell’Africa”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Il Piano Mattei è una scatola vuota, non ci sono progetti veri, non ci sono risorse aggiuntive, soprattutto non c’è una partnership politica. Finirà come l’accordo con la Tunisia: non bene”, aggiunge Magi.