Italia-Africa: Meloni, 'scrivere nuova pagina è ambizioso, Italia pioniera'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Scrivere una nuova pagina -questo obiettivo ambizioso che ha l'Italia- nei rapporti e nella cooperazione con il continente africano non è una cosa che noi vogliamo o possiamo fare da soli, ma io penso che l'Italia possa essere pioniera in questo nuo...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Scrivere una nuova pagina -questo obiettivo ambizioso che ha l'Italia- nei rapporti e nella cooperazione con il continente africano non è una cosa che noi vogliamo o possiamo fare da soli, ma io penso che l'Italia possa essere pioniera in questo nuovo approccio. Ma è fondamentale che riusciamo, con il nostro buon esempio, a coinvolgere tanti altri: è un tema che riguarda l'Unione Europea e il G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.

"Se vogliamo riuscire nel nostro sforzo, cioè immaginare una strategia italiana utile non solo all'Italia e portare gli altri su quella strategia dobbiamo saperlo fare bene noi. Se non sappiamo fare bene noi, difficilmente coinvolgeremo gli altri".