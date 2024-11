Italia-Cina: prosegue visita Mattarella, ad Hangzhou l'incontro con la comunità italiana

Hangzhou, 10 nov. (Adnkronos) - Il rapporto tra Italia e Cina "ha radici antiche, si è sviluppato in questi decenni e continua a crescere in maniera positiva, costruttiva, collaborativa, particolarmente grazie alla vostra presenza, perchè è quella che sul piano della vita q...

Hangzhou, 10 nov. (Adnkronos) – Il rapporto tra Italia e Cina "ha radici antiche, si è sviluppato in questi decenni e continua a crescere in maniera positiva, costruttiva, collaborativa, particolarmente grazie alla vostra presenza, perchè è quella che sul piano della vita quotidiana, dei contatti umani, del rapporto costante presenta il nostro Paese in questo grande Paese che è la Cina e in questo grande territorio che è quello di Shanghai". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hangzhou la collettività italiana della circoscrizione consolare di Shanghai. "Territorio -ha sottolineato il Capo dello Stato- pieno di dinamismo, di interesse sotto tanti profili, culturale, economico, paesaggistico, turistico, vi è una grande quantità di elementi che lo rendono prezioso e la vostra presenza lo manifesta".

Mattarella ha ribadito l'"eccellente rapporto" tra il nostro Paese e quello del Dragone "registrato nei tre giorni che ho trascorso a Pechino con il Presidente Xi Jinping e con gli altri rappresentanti delle Istituzioni cinesi. Tutti gli impegni che voi interpretate costituiscono tasselli significativi di rilievo, per il rapporto tra l'Italia e la Cina e il rapporto con questo territorio. Grazie per l'attività che svolgete, grazie per il legame con il nostro Paese che mantenete alto e intenso ed è un gran piacere incontrarvi e trasmettervi la vicinanza piena, costante della Repubblica nei vostri confronti".

Ad Hanzghou tra poco il Capo dello Stato, accompagnato dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, interverrà all'inaugurazione, all'Accademia cinese di Belle arti, della mostra di omaggio a Marco Polo 'The perfect path-Marco Polo's heaven city', una collezione di dipinti di arte contemporanea cinesi selezionati dalla Biennale di Venezia; quindi assisterà alla rappresentazione, al conservatorio della provincia del Zhejiang, in forma ridotta dell'opera lirica 'Marco Polo' del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Domani mattina, quando in Italia sarà notte, Mattarella renderà omaggio, nel cimitero dei missionari cattolici, alla tomba del gesuita Prospero Intorcetta, della stessa epoca di Matteo Ricci e come lui valente sinologo e traduttore di opere di Confucio. Una copia anastatica, prodotta dalla Treccani, di quella del suo trattatello dal titolo 'Sapientia sinica' custodita presso la Biblioteca ambrosiana, è stata donata da Mattarella a Xi Jinping. Dopo l'incontro con il segretario provinciale del Partito comunista cinese, Yi Lianhong, il Presidente della Repubblica si sposterà a Canton.