Leader di Italia, Francia e Spagna condannano attacchi in Libano e chiedono rispetto degli impegni di Israele per la sicurezza delle missioni ONU e delle operazioni di pace

I leader di Italia, Francia e Spagna hanno rilasciato una dichiarazione congiunta riguardante la necessità del rispetto dell’impegno di Israele per garantire la sicurezza delle missioni ONU e delle operazioni bilaterali di pace in Libano, nonché delle entità internazionali operanti nella zona. Questa presa di posizione è emersa in risposta agli attacchi contro le forze Unifil, durante un incontro a margine del Med9.

Condanna degli attacchi e violazione degli obblighi

Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez hanno espresso una forte condanna e indignazione, evidenziando come tali attacchi rappresentino una violazione grave degli obblighi di Israele stabiliti nella risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e nel diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono inaccettabili e devono cessare senza indugi