Italia-Germania: Steinmeier, 'teniamo viva memoria vittime guerra e tirannide'**

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) – "Se ricordiamo la storia dell’amicizia italo-tedesca, non possiamo tralasciare i capitoli bui. Negli anni passati la commemorazione comune dei crimini compiuti durante il nazionalsocialismo da tedeschi, dai loro complici e dai loro collaboratori è sempre stata particolarmente a cuore sia a te, caro Sergio, che a me. Dobbiamo continuare a tenere viva la memoria delle vittime della guerra e della tirannide, soprattutto adesso! Pertanto, Signor Presidente, sono molto grato che Lei domani prenda la parola al Bundestag tedesco in occasione della commemorazione principale della Giornata di Lutto nazionale".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in occasione della cerimonia a Berlino, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania'.

"Se ricordiamo assieme -ha aggiunto il Capo dello Stato tedesco- abbiamo l’opportunità di imparare dal passato. Se costruiamo ponti assieme abbiamo l’opportunità di trovare vie migliori verso il futuro. Così come ci dimostrano i gemellaggi comunali, di cui noi oggi premiamo la ricchezza di idee e l’impegno!".