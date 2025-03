Italia-Giappone: Mattarella, 'collaborazione, amicizia e fiducia crescenti'**

Tokyo, 3 mar. (Adnkronos) – "Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell'amicizia e nella collaborazione e anche nella reciproca fiducia", che "è un elemento impalpabile che deriva dall'esperienza, dall'affidabilità, dalla stima. E naturalmente questa passa attraverso i rapporti tra i Governi, tra le Istituzioni, la diplomazia, l'ambasciatore e i rappresentanti del sistema organizzato che rappresenta l'Italia, ma passa in maniera sensibile, significativa, forse predominante, attraverso l'esempio e l'esperienza con gli italiani che vivono qui, perchè questo è quello che nella vita quotidiana nella società giapponese induce a valutare affidabilità, serietà, possibilità di collaborazione sincera, amicizia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Tokyo una rappresentanza della comunità italiana, primo appuntamento della sua Visita ufficiale in Giappone che si protrarrà fino a sabato prossimo.

"Quindi -ha proseguito il Capo dello Stato- quello che fate è prezioso, per il vostro impegno personale, ma lo è per la Repubblica, perchè crea un legame di fiducia e di stabilità di relazioni con i cittadini di un Paese che per noi è di primaria importanza, tanto che le collaborazioni vanno crescendo sensibilmente e cresceranno, come è nelle previsioni, sempre di più". (segue)