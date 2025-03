Italia-Giappone: Mattarella, 'importanti relazioni con Ue per difesa valori e principi'**

**Italia-Giappone: Mattarella, 'importanti relazioni con Ue per difesa v...

**Italia-Giappone: Mattarella, 'importanti relazioni con Ue per difesa v...

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – "Il nostro rapporto bilaterale così intenso e così proficuo si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni tra il Giappone e l'Unione europea", che "si sono rafforzate molto negli ultimi anni. Uno sviluppo a cui l'Italia tiene particolarmente e che sostiene con convinzione, nella convinzione che questo partenariato Tokyo-Bruxelles produca risultati importanti in ambito economico e commerciale, così come nella difesa di principi e di valori che entrambi le parti considerano essenziali". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell'incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.