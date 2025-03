Italia-Giappone: Mattarella, 'partenariato solido per ordine internazionale libero e pacifico'

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – "L'Italia sa di poter costruire con il Giappone un partenariato sempre più solido, a tutto vantaggio non soltanto dei nostri popoli ma di un ordine internazionale basato sulle regole, libero, aperto, inclusivo, pacifico, con norme certe, applicabili a tutti i Paesi, a prescindere da ogni considerazione di potenza economica o militare". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell'incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.

"Queste norme -certe, chiare che valgano per tutti- costituiscono l'unico possibile presidio per la stabilità internazionale. Questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- vale per l'Europa come per l'immenso spazio dell'Indo-pacifico. Difendere principi come la libera navigazione serve a garantire un orizzonte di sviluppo e di crescita che altrimenti verrebbe precluso".