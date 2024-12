Italia-Spagna: re Felipe VI, 'rafforziamo relazioni già eccellenti fra nostri Paesi'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Questo forum è la dimostrazione delle eccellenti relazioni fra Italia e Spagna, Paesi amici a livello europeo e globale. Siamo uniti da una storia ricchissima, che ha lasciato un'impronta forte e abbiamo rapporti commerciali e umani importanti. Essere entrambi Paesi della Ue rafforza ulteriormente i nostri legami, abbiamo sempre mantenuto rapporti commerciali con la costituzione di aziende spagnole in Italia e italiane in Spagna. Condividiamo caratteri comune come la conduzione familiare di molte imprese e un approccio orientato alla qualità. Manteniamo inoltre un forte impegno per l'ambiente e la sostenibilità. Oggi possiamo parlare con orgoglio delle nostre aziende e dei loro successi sul piano internazionale, anche grazie all'utilizzo delle energie rinnovabili. Tutto questo riflette la forza e la qualità dell'impegno delle nostre aziende". Lo ha detto re Felipe VI, intervenendo a Roma all'Incontro imprenditoriale Italia-Spagna.

"Negli ultimi anni l'economia mondiale ha subito molti shock, dopo il Covid e con le guerre in Ucraina e Medio Oriente – ha aggiunto il sovrano spagnolo – Tutto questo ci chiede collaborazione, per un ulteriore sviluppo multilaterale, escludendo politiche protezionistiche. Dobbiamo lavorare con buon senso per non perdere ciò che abbiamo acquisito: un lavoro che spetta a tutti, dagli Stati alle società civili. Una gran parte dello sforzo lo devono fare le aziende, che devono adattarsi e prosperare in uno scenario complesso. Rafforzare le aziende è fondamentale per mettere in atto soluzioni sostenibili. Con questo incontro abbiamo l'opportunità di rafforzare ulteriormente i nostri rapporti. E' proprio questo tipo di forum che rende possibile scambi più proficui per cercare nuove sinergie e consolidare i nostri rapporti, esplorando nuovi progetti per il futuro che siano più prosperi per Italia e Spagna nel contesto europeo".