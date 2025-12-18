Home > Flash news > Italia-Svizzera: sì unanime della Camera ad accordo su lavoratori fron...

Italia-Svizzera: sì unanime della Camera ad accordo su lavoratori frontalieri

Roma, 18 dic (Adnkronos) – L'aula della Camera ha votato all'unanimità, 243 sì e nessun no, il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.