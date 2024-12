Italia-Ungheria: sit-in +Europa a P.Chigi contro Orban, 'no a servi Putin in Europa' (2)

(Adnkronos) – "Per noi di +Europa è assolutamente necessario manifestare davanti a Palazzo Chigi durante l'incontro tra la presidente Meloni e Orban – dice Magi -. Noi avevamo chiesto con Emma Bonino, con un intervento pubblico alla vigilia della presa di turno della presidenza ungherese, che fosse assunta la decisione di farne slittare" la guida. "Era una cosa possibile, ma anche opportuna politicamente. Tutto quanto quel che è accaduto poi ha dimostrato che avevamo ragione a fare quella richiesta: Orban ha utilizzato in maniera assolutamente abusiva ed anti-europea il suo ruolo", accusa Magi.

"Non sappiamo cosa si stanno dicendo in questo momento alle nostre spalle Orban e Meloni – dice ancora il segretario di +Europa -, ma ci interessa che ci sia qui fuori una voce forte e autenticamente europea, perché crediamo che il ruolo che sta rivestendo" il primo ministro ungherese sia "particolamente delicato, e lo sta rivestendo in maniera anti-europea", con la conseguenza di "danneggiare gli interesse europei e la sicurezza europea di fronte alla pressione dell'imperialismo putiniano, ancor più nell'incertezza legata alla presidenza Trump".

"Noi diciamo no al modello Ungheria – gli fa eco Della Vedova -, che è stato indicato ripetutamente come modello da Salvini, un modello liberticida, contro la libertà di stampa, contro le libertà individuali, contro i diritti civili. E' il modello della democrazia illiberale e di coloro che vogliono disgregare e distruggere l'Ue nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. Spero che Meloni spieghi a Orban, tra tante cose, che l'interlocutore di Trump sarà l'Ue e non i singoli Stati, perché è in questo modo che Trump tenterà di svuotare di senso e rilevanza l'Ue, servendosi di Orban e i suoi amici per divorare dall'interno l'Europa. Ora sta a Meloni capire da che parte stare, perché oggi è in mezzo al guado. Speriamo sappia dire no a Orban e alla prospettiva anti-Europea dei sovranisti".