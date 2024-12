Italia-Usa: Stroppa, 'Meloni con Trump e Musk, opportunità per solida relazione'

Italia-Usa: Stroppa, 'Meloni con Trump e Musk, opportunità per so...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Ieri sera c'è stato incontro tra la Presidente Meloni con il Presidente Trump e Elon Musk. Leggerete sui giornali improbabili retroscena, non sanno nulla. Tra l'altro è stato l'unico incontro insieme a quello con il principe William in agenda del presidente eletto e comunicato alla stampa dal suo team. L'Italia ha la rara opportunità di avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti, nostro secondo mercato commerciale". Lo scrive su X Andrea Stroppa, esperto di cybersicurezza considerato il braccio destro in Italia del numero 1 di Tesla.

"Il rapporto di stima con Elon, che molti in Italia vorrebbero boicottare, ci sta portando in uno scenario nuovo. Felice da italiano di poter contribuire a costruire questa solida relazione che crescerà nei prossimi mesi e si allargherà. Da cittadino invito anche l'opposizione a questo governo a ragionare su come l'Italia possa fare in modo di diventare interlocutore europeo privilegiato affinché ci siano benefici per i nostri cittadini e le nostre piccole medie imprese. Di nuovo grazie agli amici americani che hanno lavorato per questo incontro e che guardano l'Italia con ammirazione", conclude.