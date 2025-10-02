Iv: Renzi, 'casa riformista? Vuol dire parlare di cose concrete'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – La casa riformista? "Alla Leopolda partiremo dai contenuti. Noi faremo tre proposte di legge. Una sulle tasse, una sui giovani e una sulle bollette. Ecco per me, essere casa riformista vuol dire parlare di cose concrete". Lo dice Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.
