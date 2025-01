Iv: Renzi, 'oggi cabina regia su seminari, Jobs Act e regionali'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Oggi si riunisce la cabina di regia di IV e daremo il via libera ai primi seminari annunciati lo scorso 11 gennaio cominciando dal Bastage e dal Terzo Settore. Lavoreremo anche sul referendum per il JobsAct e alle liste per le Regionali". Lo scrive Matteo Renzi...