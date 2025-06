Iv: Renzi ospite di Pulp, podcast di Fedez e Marra

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Cara Giorgia, con tutti i casini che ci sono, anziché fare l'influencer o giocherellare con i servizi, preoccupati della sicurezza del paese. Si fanno tanti decreti, ma la gente muore accoltellata per strada. C'è un problema di sicurezza su cui la sinistra dovrebbe farsi sentire, anche perché, da quando c'è il governo Meloni, i reati compiuti da minorenni sono triplicati".

Lo dice Matteo Renzi a Pulp, il podcast di Fedez e Marra.

Sul caso Paragon, aggiunge: "La presidente del consiglio racconta un sacco di balle. Se lo Stato non ci protegge non viviamo più in una democrazia. Sono almeno tre i giornalisti intercettati, di due testate non amiche di questo governo, ma è solo un caso. Lo stato deve controllare". "C'è anche la vicenda delle micro spie nella macchina di Giambruno", interviene Fedez, "non sono collegate?". "No – risponde Renzi – ma sono sintomo dello stesso atteggiamento".

Renzi poi parla del reddito delle famiglie: "Con me c'erano gli 80 euro, per 10 milioni di famiglie italiane". "Non è una cosa elettorale, come il reddito di cittadinanza?", ribatte Fedez. "Per te che sei milionario 80 euro non contano, ma per chi guadagna 1200 euro al mese le cose cambiano". "Non milionario, ma multi milionario", precisa il rapper. Ennesimo siparietto, e il podcast si chiude con un "Fuck you" del leader di Italia Viva a Fedez.