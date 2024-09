Javier e Lorenzo ci offrono una scena esterna e nasce una coppia tra i due partecipanti del Grande Fratello.

Nel Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non ha convinto Javier Martinez con il suo comportamento e lo ha nominato perché lo ritiene in cerca di attenzione e non autentico. Durante un gioco, Javier ha espresso i suoi dubbi su Lorenzo. Tuttavia, recentemente, Lorenzo ha chiesto un confronto con Javier e gli ha esposto i suoi sentimenti. Javier si è scusato per i suoi pregiudizi precedenti e ha riconosciuto i suoi errori. Lorenzo ha accettato le scuse e ha confessato di avere problemi a fidarsi delle persone, di avere una certa gelosia per Javier, ma che sarebbe felice per lui e gli ha manifestato affetto chiamandolo "grande orsetto".

Sebbene Jessica Morlacchi sia attualmente la figura femminile dominante nel Grande Fratello, tra gli uomini il più distintivo è Lorenzo Spolverato. Tuttavia, il suo comportamento non ha persuaso Javier Martinez, che lo ha nominato giovedì sera affermando: “Sempre cerca di essere al centro di tutte le attenzioni e non sembra autentico”.

Durante un gioco la sera successiva, il giocatore di pallavolo ha di nuovo pungolato il suo compagno di casa: “Lollo, sinceramente alcune volte adopti un comportamento un po’ teatrale che porti in ogni aspetto e non riesco mai a capire se sei veramente te fino alla fine. Questo mette in luce un grosso dubbio che ho avuto riguardo a te dopo la nostra conversazione quando stavi piangendo. Non mi sembra che tu ti sia mai aperto con me… forse è la mia colpa perché non ti ho mai chiesto il motivo. Non sono mai riuscito a capire se sei veramente tu fino alla fine!”.

Da allora, Spolverato è diventato inseparabile da Martinez (almeno secondo i desideri di Lorenzo). Oggi il modello ha richiesto un confronto con lo sportivo e su i social tutti hanno interpretato la scena come un esterno di Uomini e Donne. Di recente, sono apparsi anche numerosi fancam e si è formata una coppia.

Javier e Lorenzo: la loro esterna.

I due partecipanti al Grande Fratello si sono ritirati nel giardino e Martinez si è scusato: “Ho avuto questi pregiudizi perché ti esprimi in un modo diverso dal mio. L’altro giorno mi sono aperto con te e tu non hai fatto lo stesso con me. Ma ho commesso un errore, avrei dovuto lasciarti il tuo tempo per mostrarmi le tue vulnerabilità. Mi sono fatto delle idee tipo ‘non siamo compatibili, non vuole aprirsi’. Non so se mi comprendi ma voglio riconoscere i miei errori”.

Lorenzo ha stretto le mani del suo coinquilino, confessandogli i suoi sentimenti: “Guardandoti negli occhi, riesco a capirti. Tu sei un bell’individuo. Prendimi le mani. Ti ringrazio perché tutto ciò ha grande valore. Ho avvertito ieri che esiste un’energia tra noi e che all’inizio c’era qualcosa che non ci permetteva di avvicinarci. Ho problemi a fidarmi delle persone, e la tua azione è stata preziosa; volevo dirtelo. Trovare la sicurezza per aprirmi e accettare l’ospitalità non è per niente facile per me, ma tu potresti essere una di quelle persone che possono. Potrei essere un tantino geloso di te, perché potresti avere belle cose che io non ho, ma da ora in poi sarò felice per te, anche se all’inizio non è facile, comunque lo farò. Javier, amo anche il contatto fisico. Voglio essere il tuo complice, ti voglio bene. D’ora in poi, ti guarderò con occhi differenti, grande orsetto.”

Quando Javier ha sentito ‘grande orsetto, ti voglio bene’…