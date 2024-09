Javier Martinez si trova in una situazione difficile, potrebbe affrontare un processo mentre partecipa al Grande Fratello.

Javier Martinez, ex partecipante a Temptation Island e giocatore di pallavolo, è entrato nella casa del Grande Fratello ieri. Fa parte della squadra di pallavolo siciliana, Avimecc Modica in serie A3, guidata dal coach Enzo Distefano e dal suo team. Tuttavia, Martinez potrebbe affrontare dei probl...

Javier Martinez, ex partecipante a Temptation Island e giocatore di pallavolo, è entrato nella casa del Grande Fratello ieri. Fa parte della squadra di pallavolo siciliana, Avimecc Modica in serie A3, guidata dal coach Enzo Distefano e dal suo team.

Tuttavia, Martinez potrebbe affrontare dei problemi legali con la sua squadra. A maggio, Martinez ha firmato un contratto con la società biancoazzurra, ma non si è presentato al ritiro e agli allenamenti di inizio settembre. A causa della sua mancata aderenza ai termini contrattuali, sembra che la società stia valutando un’azione legale. Se Martinez dovesse proseguire la sua partecipazione nel Grande Fratello, non potrà ritornare in campo sino alla tarda primavera del 2025.

Ezio Aprile ha detto a proposito della possibile azione legale contro Martinez: “Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da Martinez”, come riportato su iVolley Magazine, e aggiungendo, “dopo una serie di valutazioni, ci riserviamo il diritto di agire legalmente per proteggere l’immagine dell’Avimecc Volley Modica. Non tollereremo il suo comportamento scorretto. Abbiamo sentito voci che affermano che, dopo aver firmato un accordo con Volley Modica a maggio, ha scelto di stipulare un accordo con una rete televisiva privata per partecipare a un reality show, violando l’accordo precedentemente stipulato con Volley Modica”.

L’integrazione del giocatore a Modica dalla sua squadra precedente è stata convalidata dalla Lega prima della fine del mercato del volley, il che ci obbliga a tornare sul mercato per suprire la sua assenza. Questo ci causa un danno significativo, poiché nonostante la nostra squadra sia completa in ogni ruolo e abbiamo piena fiducia nel giocatore che lo sostituirà nelle prime partite stagionali, saremo costretti a iniziare la stagione con un membro in meno nel nostro elenco. Coloro che dovranno occupare il posto che ha lasciato vuoto non potranno essere utilizzati prima della quarta partita. La società segnalerà l’azione del giocatore agli organi di competenza della FIPAV per cercare chiarezza e i necessari interventi nei suoi confronti.”