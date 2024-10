Javier Martinez ha scoperto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello le maldicenze che sono state diffuse su di lui senza che ne fosse a conoscenza. Tra le principali artefici di queste critiche ci sono Shaila Gatta, Yulia Bruschi e il gruppo delle Non è la Rai. La toscana è stata particolarmente dura, rivelando alle sue amiche: “Quando è arrivato con i fiori, l’ho subito nominato. Anche se non mi piace, accetto la situazione. Parla solo di pallavolo e la sua argentina, mentre io sono cubana!”

Le Non è la Rai hanno aggiunto:

“È un bel ragazzo, ma non sa ballare e come persona non offre nulla. Per te, Shaila, è troppo piatto.”

Anche Shaila si è mostrata della stessa opinione:

dopo aver incoraggiato Javier a esprimere i suoi sentimenti, ha ribadito il suo rifiuto: “Ho bisogno di un consiglio perché non mi attrae, non è colpa di nessuno. Mi piace Lorenzo, ma non possiamo stare insieme perché ha commesso errori. È così che sono andate le cose adesso.”

Javier ha poi reagito dopo aver visto il video.

L’argentino è rimasto profondamente deluso. Ha dichiarato: “Qual è il mio pensiero? Beh, alla fine tutti i problemi si risolvono. Qui ci sono cambiamenti significativi, davvero. Devo dire altro? Credo che non serva aggiungere nulla. È tutto molto chiaro, e tu Shaila non me lo avevi comunicato. Evita di cercare scuse, perché questo non me l’hai mai detto. È finita. Io esprimo il mio parere e qui mi fermo. Vai avanti con la tua strada [di Lorenzo, ndr]. Non intendo più inseguire qualcuno che non ha idea di ciò che desidera; anzi, mi sono già esposto fin troppo. Mi scuso con me stesso per averlo fatto, ma con il senno di poi è facile fare analisi. È sufficiente”.

La dinamica fra Shaila, Javier, Helena e Lorenzo è ufficialmente compromessa.