Jessica ha rivelato a Mariavittoria che, secondo Javier, Michael è omosessuale.

Il 2 ottobre 2020, in una notte particolare, Rosalinda Cannavò, ancora nota con il nome di Adua Del Vesco, fece una confidenza a Dayane Mello e Matilde Brandi, rivelando che Massimiliano Morra sarebbe gay. Questa affermazione, però, venne immediatamente corretta in diretta con la frase memorabile: “Non ho detto che è gay, ma che è stratega”. A distanza di quattro anni da quel momento in TV, Jessica Morlacchi ha replicato la situazione, riferendo a Mariavittoria Minghetti un commento di Javier Martinez riguardo Michael Castorino. “Cosa ti ha detto Javier?”, chiese Mariavittoria. “Dice che secondo lui Michael è gay”, rispose Jessica, cercando di tenere la conversazione lontana dai microfoni. Tuttavia, il labiale era chiaro. Questo scambio avvenne in piena notte in un’altra regia, ma è diventato virale sui social media. Il rapporto tra Castorino e Morlacchi non è mai stato semplice, e la diffusione di questa clip potrebbe intensificare le tensioni tra loro. Si trova inoltre un’altra clip in cui Javier racconta a Jessica che, dopo aver visto Michael ballare, è dell’idea che sia gay. “Quella conversazione che avevamo? Sì, sì. Mi dispiace, ma qui potrebbe sembrare più riservato; se fosse diverso, non ci sarebbero problemi”, disse. Jessica rispose: “Lo amerei follemente se avesse il coraggio”. Infine, Michael commentò su Jessica: “Ha molti amici che hanno già partecipato a questo programma e hanno condiviso consigli su come emergere. Ieri, mentre litigava con Yulia, pensavo: ‘Perché sta esagerando tanto?’. Era evidente che la situazione era forzata; la lite le è sfuggita di mano”.

Quando osservo certe situazioni, penso tra me che sarebbe opportuno intervenire in modo più deciso, magari con qualche reprimenda, poiché un comportamento simile non è affatto accettabile. La maniera in cui agisce in queste circostanze è davvero sgradevole.