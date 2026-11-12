Jessica Rossi trionfa nel trap ai mondiali di Doha e conquista la carta olimpica

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Jessica Rossi trionfa sulla pedana del Lusail Shooting Complex di Doha (Qatar), dove sta per concludersi l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali di tiro a volo. Nella penultima giornata di finali, infatti, la trentaquattrenne di Crevalcore ha firmato un’epica medaglia d’oro nel trap femminile. Per la campionessa emiliana, arrivata a questi Mondiali con in tasca l’incoraggiante bronzo ottenuto nella prima metà dello scorso ottobre ai Campionati Europei di Atene, si tratta della sesta medaglia iridata della carriera a titolo personale dopo gli altri tre ori di Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017, l’argento di Baku 2023 ed il bronzo di Monaco di Baviera 2010.

Ma la fuoriclasse azzurra, al contempo, ha posto la propria sigla sulla carta olimpica (la prima dell’Italia nella disciplina). Nelle quattro gare individuali della rassegna qatariota, oltre ai metalli iridati, c’erano in palio infatti soprattutto tre preziosi pass non nominali per i prossimi Giochi Estivi di Los Angeles 2028, riservati ai primi tre atleti della classifica di nazionalità diversa.

Ai Mondiali, infatti, differentemente da quanto accadrà nelle altre tappe di qualificazione a cinque cerchi, un Noc può assicurarsi soltanto una carta in ciascuno degli eventi. L’olimpionica di Londra 2012 ha superato le tre sessioni di qualifica (50+50+25) con il punteggio di 119/125, presentandosi alla serie decisiva di finale accreditata del dorsale numero uno.

Qui, nonostante due piattelli consecutivi mancati nell’ultima serie da cinque colpi, ha contenuto con grande sangue freddo il prepotente ritorno di Adriana Ruano Oliva, campionessa olimpica di Parigi 2024, chiudendole davanti di misura con il risultato di 27/30. Medaglia d’argento, quindi, per la guatemalteca (26/30) mentre sul terzo ed ultimo gradino del podio si è andata a piazzare l’atleta individuale neutrale Daria Semianova (bronzo con 19/25).

In casa Italia da rimarcare anche l’ottima quarta piazza di Erica Sessa (16/20), campionessa mondiale juniores a Changwon nel 2018 sia a livello individuale sia nel mixed team, riuscita a tenere il passo delle migliori al mondo anche in finale dopo aver chiuso quinta nelle qualificazioni (117/125 +2) a margine di uno shoot-off che ha coinvolto altre due tiratrici. Nulla da fare, invece, per Silvana Maria Stanco, argento olimpico in carica, soltanto 16esima nella fase preliminare (112/125) e per questo rimasta esclusa dalla lotta per le medaglie individuali. Ma non è finita qui. Le stesse Rossi (119/125), Sessa (117/125) e Stanco (112/125) si sono fregiate dell’oro nella classifica femminile a squadre. Le azzurre, grazie allo score totale di 348/375, hanno sbaragliato letteralmente la concorrenza, prevalendo in maniera netta nei confronti sia della Repubblica Ceca sia della Turchia, che hanno concluso entrambe con il complessivo di 340/375.

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