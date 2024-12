Kazakistan: Mosca, 'droni ucraini in azione prima che aereo precipitasse...

Mosca, 27 dic. (Adnkronos/Afp) – Droni ucraini stavano attaccando la città di Grozny, mentre l'aereo della Azerbaijan Airlines, precipitato in Kazakistan, stava tentando di atterrare. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'agenzia russa per l'aviazione civile, Dmitry Yadrov, precisando che "i droni militari ucraini stavano conducendo attacchi terroristici contro infrastrutture civili… in quel momento". Nel suo post, Yadrov ha aggiunto che l'aereo aveva tentato due volte l'atterraggio prima di virare verso il Kazakistan.