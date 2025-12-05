L.elettorale: Faraone, 'FdI vuole cannibalizzare Lega e FI'

Roma, 5 dic (Adnkronos) – "Più che per il centrosinistra, la riforma elettorale è un problema per la maggioranza. Con la formula voluta da Fdi, Lega e Forza Italia verranno infatti cannibalizzate. E’ quindi facile prevedere che quando si cominciasse a lavorare su un testo tra i partiti di governo scoppieranno le contraddizioni”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva.

“L’argomento con cui Fratelli d’Italia ha aperto la discussione sulla legge elettorale è la necessità di garantire la stabilità. La durata del governo in carica dimostra che l’attuale sistema è in grado di garantirla. I veri motivi per cui si vuole una revisione sono altri. Il centrosinistra è competitivo e Giorgia Meloni ha paura di perdere. Per cui ha bisogno di una legge elettorale che le assicuri di vincere non tra gli elettori ma a tavolino. Certo, in questo momento l’Italia è in condizioni economiche disastrose. In un contesto del genere, considerare la legge elettorale una priorità la dice lunga sulla siderale distanza della presidente del Consiglio dai problemi reali degli italiani”, conclude.