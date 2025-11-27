Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Se noi siamo contrari fortemente al premierato, non è che vogliamo gli antipasti del premierato…". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.
L.elettorale: Schlein, 'contrari a premierato e pure ad antipasto premierato...'
