Nuovi disagi all’aeroporto di Madeira dopo l’odissea dei 200 turisti italiani bloccati dal 15 al 18 agosto. In queste ore è emersa una nuova drammatica situazione: cinque giovani fiorentini sono bloccati all’aeroporto dell’isola portoghese da sabato 17 agosto.

Cinque giovani italiani bloccati a Madeira

I cinque giovani: Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Xhesika Shkembi, avevano il rientro programmato per sabato 17 agosto, con un volo Ryanair diretto a Lisbona, ma dopo una giornata di attesa anche quel volo è stato cancellato.

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino, Ryanair avrebbe assicurato ai ragazzi un rientro per il primo settembre, ma l’Ambasciata italiana sarebbe intervenuta per provare ad anticipare il volo. Tuttavia, come nel caso dei 200 passeggeri bloccati nei giorni scorsi con Wizz Air, non ci sarebbe disponibilità di altri voli a causa dell’alta stagione.

Le parole dei giovani turisti bloccati a Madeira

Al Corriere fiorentino i giovani hanno riferito che il volo era in ritardo a causa maltempo.

“Alle 21.30 comunicano che il volo non sarebbe partito e dopo poco (alle 21.46) ci arriva una mail da Ryanair in cui ci comunicano che il volo sarebbe partito il giorno seguente alle 14.45”.

Tuttavia, nessun aereo è partito domenica 18 agosto, né sarebbero state inviate nuove comunicazioni ai giovani in merito alla vicenda. Il gruppo di turisti resta bloccato a Madeira.