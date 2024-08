Duecento turisti italiani stanno vivendo ore drammatiche: la compagnia aerea Wizz Air ha cancellato per maltempo il volo del 15 agosto da Madeira diretto a Roma Fiumicino. Ecco cosa sta succedendo.

Turisti italiani bloccati a Madeira

I turisti italiani sono bloccati da tre giorni all’aeroporto Funchal di Madeira, in Portogallo, senza nessuna sistemazione:

“Abbiamo dormito a terra, non ci siamo potuti lavare”, riportano i media italiani raccogliendo i commenti sui social.

Il 15 agosto è arrivata la notizia del volo cancellato a causa delle condizioni meteo instabili. Wizz Air ha annunciato una riprogrammazione per il giorno seguente, successivamente annullata.

Come riportato dal Tg La7, dovrebbe partire oggi, domenica 18 agosto alle 13.10, un nuovo volo Wizz Air con destinazione Roma Fiumicino con a bordo i 200 passeggeri.

La nota di Wizz Air e il volo per Roma Fiumicino

“Wizz Air sta lanciando un volo di recupero da Madeira all’aeroporto di Roma Fiumicino, con partenza prevista alle 13:10 ora locale di domenica 18 agosto. Sebbene ci siano stati miglioramenti nelle condizioni meteorologiche locali, l’atterraggio di questo volo rimane subordinato alle attuali condizioni del vento a Madeira. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio resta la nostra priorità assoluta“.

L’intervento della Farnesina dopo il volo cancellato a Madeira

In queste ore è intervenuto il Governo Italiano, dopo la notizia di un volo disponibile soltanto il 29 agosto a causa dell’alta stagione.

L’ambasciatore d’Italia in Portogallo, Claudio Miscia, si è messo in contatto con alcuni cittadini italiani presenti in aeroporto per aggiornarli sulle ultime azioni intraprese per accelerare la risposta della compagnia aerea. Nel frattempo, la console onoraria a Madeira rimane in aeroporto con i passeggeri per fornire la necessaria assistenza.