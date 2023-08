Ancora turbolenze sui cieli delle compagnie low cost. Dopo il caso overbooking e i viaggi ad alta tensione, l’altalena dei prezzi e degli algoritmi impazziti e bloccati dal governo, anche Wizz Air ha dovuto fare i conti con qualche problema tecnico, costretta a cancellare alcuni voli già in programma.

Problemi ai motori: Wizz Air costretta a cancellare svariati voli

La compagnia a basso costo Wizz Air ha dovuto cancellare diversi voli per problemi ai motori. Ma come si è arrivati a questo problema? Il giallo nei cieli è esploso nei giorni scorsi, dopo la segnalazione della società Pratt & Whitney, industria aerospaziale statunitense. Proprio a seguito di questa comunicazione, la compagnia aerea low cost ungherese ha deciso di fermare 6 dei sui 176 aerei. Di questi sei velivoli commerciali saranno rimossi e ispezionati i 12 motori (2 per ciascun aereo).

Il problema ai motori della Wizz Air

Una misura cautelare, fanno sapere dall’hub della compagnia. Infatti, l’azienda aerospaziale Usa aveva avviato dei controlli a tappeto su 1.200 motori targati Pratt & Whitney per possibili problemi dovuti a delle polveri di metallo utilizzate nella produzione dei velivoli, compresi quelli in dotazione alla flotta Wizz Air.

Quali voli saranno cancellati?

Non sappiamo quali saranno le rotte cancellate (qui per informazioni su cosa fare in caso di cancellazioni), ma la compagnia assicura che i viaggiatori saranno avvertiti singolarmente e in un certo senso non saranno “lasciati a terra”. Avranno la possibilità di salire su un volo alternativo o scegliere per un rimborso completo, con credito di prenotazione.

Tramite comunicato ufficiale “Wizz Air si scusa sinceramente per i disagi causati da questo evento imprevisto e fuori dal proprio controllo, ma la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è assoluta priorità della compagnia”.