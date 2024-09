La Cassazione ha ricevuto 637.487 firme per il referendum riguardante la questione della cittadinanza.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, insieme ad altri membri del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, ha presentato al tribunale di Cassazione 637.487 firme raccolte, di cui 155.000 in sole 24 ore. Ulteriori 9.000 persone si sono offerte come attivisti digitali per l'iniziativa, e 25 artisti di notorietà nazionale hanno usato la loro fama per diffondere il messaggio. Questi dati sono indicativi di una risposta positiva da parte delle persone, nonostante la sfiducia generale verso la politica.

Riccardo Magi, il segretario di Più Europa, in collaborazione con altri membri del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, sta presentando al tribunale di Cassazione le firme raccolte. “Stiamo presentando 637.487 firme di individui che hanno firmato il referendum sulla cittadinanza, tra cui 155.000 ottenute in soli 24 ore. Altre 9.000 persone si sono offerte volontarie per essere attivisti digitali per questa iniziativa e 25 artisti di notorietà nazionale hanno utilizzato la loro celebrità per diffondere il messaggio”, spiega Magi in una intervista con ANSA. “In un periodo in cui c’è una generale sfiducia nella politica e un distacco dalle istituzioni, questi non sono semplici numeri record, ma un segno che le persone, invitate a ‘diventare politica’, stanno rispondendo e mobilitandosi”.