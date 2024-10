Dopo i recenti eventi atmosferici, la Via dell'Amore resta chiusa per sicurezza.

La situazione attuale della Via dell’Amore

La Via dell’Amore, uno dei sentieri più iconici delle Cinque Terre, è attualmente chiusa a causa di recenti eventi meteorologici avversi. Forti temporali hanno causato un nuovo distacco di materiale roccioso dal pendio che sovrasta il sentiero, creando un serio pericolo per la sicurezza dei visitatori. Questo sentiero, che collega Riomaggiore e Manarola, è famoso per le sue spettacolari vedute sul mare e per la sua storia romantica, ma ora è in attesa di verifiche tecniche e lavori di ripristino.

Le cause della chiusura

Il recente distacco di rocce ha avuto luogo in una zona già nota per la sua instabilità. Nel 2012, una frana simile aveva causato gravi ferite a quattro turisti e aveva portato alla chiusura del sentiero per dodici anni. La rete paramassi, progettata per proteggere il sentiero, ha ceduto sotto il peso del materiale roccioso, evidenziando la necessità di interventi urgenti. Un masso di grandi dimensioni ha persino danneggiato il tetto della galleria paramassi, aumentando le preoccupazioni riguardo alla sicurezza del percorso.

Prossimi passi per la riapertura

Il Comune di Riomaggiore ha comunicato che, prima di qualsiasi discussione sulla riapertura della Via dell’Amore, sarà necessario effettuare tutte le verifiche tecniche necessarie. Queste includeranno l’analisi della stabilità del terreno e la pianificazione delle opere di ripristino. Solo dopo aver garantito la sicurezza del sentiero, sarà possibile considerare la riapertura al pubblico. Nel frattempo, i visitatori sono invitati a rispettare la chiusura e a non avventurarsi lungo il percorso, per evitare incidenti.