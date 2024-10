Una comunità unita nel dolore

Il piazzale della chiesa di San Lorenzo a Giaveno si è trasformato in un luogo di raccoglimento e commozione, con una folla di amici, familiari e sostenitori che si sono riuniti per onorare la memoria di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice piemontese della Nazionale juniores, tragicamente scomparsa durante un allenamento in Alto Adige. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità, che ha voluto dimostrare il proprio affetto e la propria vicinanza in un momento così difficile.

Un momento di silenzio e riflessione

La cerimonia ha avuto inizio con un rosario, durante il quale il parroco ha invitato tutti a riflettere sulla fragilità della vita. “Ogni parola di fronte alla morte è inutile”, ha affermato, sottolineando la difficoltà di trovare conforto in situazioni così dolorose. La chiesa, affollata e carica di emozioni, ha visto i familiari di Matilde, tra cui la madre Elena, il padre Adolfo e i suoi fratelli, circondati da abbracci e parole di sostegno. Questo momento di silenzio collettivo ha permesso a tutti di condividere il proprio dolore e di cercare un senso di speranza, nonostante la tragedia.

Il ricordo di una giovane promessa

Matilde Lorenzi era conosciuta non solo per il suo talento nello sci, ma anche per la sua personalità solare e il suo spirito combattivo. La sua passione per lo sport e la dedizione all’allenamento l’avevano portata a diventare una delle giovani promesse del panorama sciistico italiano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi compagni di squadra e gli allenatori, che la ricordano con affetto e ammirazione. La comunità di Giaveno, unita nel dolore, si impegna a mantenere vivo il suo ricordo, celebrando la sua vita e il suo amore per lo sci.