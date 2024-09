La decisione di Sala riguardo a Malpensa ha lasciato Barbara Berlusconi con un senso di amarezza.

Come figlia, mi dispiace profondamente che il primo cittadino della metropoli, che mio padre amava così intensamente, sfrutti l’immagine di Silvio Berlusconi per deviare il focus dei media dalle sue problematiche gestionali. Dai controversi avvenimenti legati allo stadio, alla sicurezza, al traffico cittadino, fino alla completa stagnazione nel campo dell’edilizia a causa delle collisioni con la Procura. Questo è quanto affermato da Barbara Berlusconi in riferimento alla determinazione del consiglio comunale di Milano di appellarsi contro la dedica dell’aeroporto di Malpensa all’ex Presidente del Consiglio. Capisco che il sindaco cerchi di affermarsi come una figura politica nazionale prima della conclusione del suo mandato, anche attraverso azioni di puro proselitismo ideologico. Credo, tuttavia – aggiunge Barbara Berlusconi – che sarebbe più utile se focalizzasse maggiore attenzione sui reali problemi che affliggono i milanesi.