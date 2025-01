Un amore travagliato

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è un vero e proprio romanzo moderno, caratterizzato da alti e bassi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Dopo un primo incontro nel 2002, i due attori hanno vissuto una relazione intensa, culminata in un fidanzamento che però non si è mai concretizzato. Dopo una lunga separazione, nel 2021, la coppia ha deciso di dare una seconda chance al loro amore, coronando il sogno del matrimonio nel luglio 2022. Tuttavia, a distanza di soli tre anni, la notizia della loro separazione ha scosso il mondo del gossip.

Dettagli della separazione

Secondo fonti vicine alla coppia, la rottura sarebbe stata sancita da un accordo legale che stabilisce come gestire i beni accumulati durante il matrimonio. Il tabloid americano TMZ ha rivelato che entrambi gli attori manterranno ciò che hanno guadagnato in questi due anni. La villa acquistata insieme a Los Angeles, dal valore di 61 milioni di dollari, è stata messa in vendita, mentre Affleck si terrà i profitti della sua casa di produzione, che ha dato vita a progetti come Air. Lopez, dal canto suo, conserverà gli introiti dei suoi ultimi lavori, tra cui Atlas e This Is Me… Now.

Un nuovo inizio per entrambi

La data ufficiale del divorzio è fissata per il 20 febbraio, giorno in cui Jennifer Lopez tornerà a utilizzare il suo cognome originale, Jennifer Lynn Lopez. In un’intervista recente, la star ha dichiarato di sentirsi sollevata nel tornare single, affermando che la felicità deve provenire dall’interno e non dalle altre persone. Questo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi gli attori, che, nonostante la separazione, continuano a essere sotto i riflettori. La domanda che molti si pongono è se questa volta sia davvero finita tra loro o se ci sarà un ulteriore colpo di scena nella loro storia d’amore.