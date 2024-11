Un’iniziativa significativa

Alla Camera dei Deputati, è stata ufficialmente presentata la Fondazione Giulia Cecchettin, un’iniziativa che si propone di combattere la violenza e la discriminazione di genere. Questo evento segna il primo anniversario del femminicidio di Giulia Cecchettin, tragicamente uccisa dall’ex fidanzato. La fondazione nasce come risposta a una tragedia che ha colpito non solo la famiglia di Giulia, ma l’intera società, evidenziando la necessità di affrontare con urgenza il problema della violenza di genere.

Il messaggio di resilienza

Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha condiviso un messaggio di resilienza durante la presentazione della fondazione. “A distanza di un anno da una tragedia nasce qualcosa – ha dichiarato – Questo è anche un segno di resilienza con cui affrontiamo la vita, per far nascere qualcosa di bello senza farsi prendere dall’odio.” Le parole del padre di Giulia risuonano come un invito a trasformare il dolore in azione, a creare un futuro migliore e più sicuro per le donne, e a combattere contro ogni forma di violenza.

Obiettivi e attività della fondazione

La Fondazione Giulia Cecchettin si propone di attuare una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. Tra le attività programmate ci sono campagne di informazione, corsi di formazione per professionisti e incontri nelle scuole per educare i giovani al rispetto e alla parità di genere. La fondazione intende anche collaborare con altre organizzazioni e istituzioni per creare una rete di supporto e prevenzione, affinché tragedie come quella di Giulia non si ripetano mai più.