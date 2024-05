Home > Video > La Legge in pillole: cosa rischi se il tuo cane azzanna una persona La Legge in pillole: cosa rischi se il tuo cane azzanna una persona

Quali sono le conseguenze nel caso in cui il tuo cane dovesse aggredire un'altra persona? In questo video Avvocato penalista Mattia Fontana ci illustra i provvedimenti presi nei confronti sia del proprietario sia dell'animale in base alla gravità del fatto