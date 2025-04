Il ricordo di Sergio Ramelli

La figura di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, continua a suscitare dibattiti e riflessioni in Italia. Ucciso nel 1975 a Milano, il suo omicidio rappresenta un capitolo doloroso della nostra storia, un delitto politico che ha segnato un’epoca di violenza e intolleranza. Recentemente, durante una cerimonia a Catanzaro, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare la sua storia, affermando che la memoria condivisa è fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva.

Il valore della memoria condivisa

Wanda Ferro ha evidenziato come la memoria non debba essere selettiva o strumentale. Ricordare Sergio Ramelli significa riconoscere il valore della libertà di pensiero e di espressione. La sua morte, avvenuta in un contesto di odio ideologico, ci ricorda che la democrazia si difende attraverso il dialogo e non con la violenza. Oggi, più che mai, è necessario educare le nuove generazioni al rispetto delle idee altrui, affinché non si ripetano gli errori del passato.

Intolleranza e libertà di espressione

Nonostante siano passati decenni, i segnali di intolleranza continuano a manifestarsi nella nostra società. La censura ideologica e il silenzio imposto sono forme di violenza culturale che minacciano il libero confronto. In alcune università italiane, si assiste a tentativi di limitare la libertà di espressione, con gruppi che decidono chi può parlare e chi deve tacere. È fondamentale opporsi a queste dinamiche, promuovendo un ambiente in cui ogni voce possa essere ascoltata e rispettata.

Un gesto di giustizia e verità

Intitolare un giardino pubblico a Sergio Ramelli non è solo un atto simbolico, ma un gesto di giustizia e verità. Significa riconoscere che anche tra le vittime della violenza politica ci sono stati giovani della destra, la cui memoria è stata spesso trascurata. Ricordare Sergio significa anche educare i giovani sui costi dell’odio ideologico e sull’importanza del dialogo. Solo attraverso la memoria storica possiamo costruire un futuro migliore, libero da pregiudizi e divisioni.